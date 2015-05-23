بالفيديو – مرتضى منصور: ميدو مديرا فنيا للزمالك عندما يرحل فيريرا

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عودة أحمد حسام ميدو من جديد كمدير فني للفريق بعد رحيل البرتغالي جوزفالدو فيريرا.

فيريرا يمتلك عقد 6 أشهر مع الفريق وقد أبلغ مرتضى منصور من قبل نيته في اعتزال التدريب عقب نهاية تلك الفترة أي مع نهاية الموسم. (طالع التفاصيل)

وتحدث مرتضى منصور عن بديل فيريرا قائلا: "عندما يرحل فيريرا سيتولى أحمد حسام ميدو مهمة المدير الفني للزمالك".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية مع برنامج (صدى الرياضة) "وسيعاونه سامي الشيشيني مع وجود إسماعيل يوسف في منصب مدير الكرة".

ميدو تولى تدريب الزمالك في يناير 2014 خلفا لحلمي طولان قبل أن يقود الفريق للتتويج ببطولة كأس مصر. إلا أنه تمت إقالته ليترك المهمة لحسام حسن. ويصبح ميدو رئيس قطاع الناشئين بالنادي.

ويقود فيريرا الزمالك للانفراد بصدارة الدوري المصري حتى الآن بـ63 نقطة من 26 مباراة كما يستعد لمواجهة الإياب أمام سانجا بالينيد الكونجولي في دور الـ16 الثاني من الكونفدرالية.

شاهد – مرتصى منصور: ميدو مديرا فنيا للزمالك بعد رحيل فيريرا