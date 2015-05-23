شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة الكلب "نوبى" المثير للجدل

انتشر مؤخرا عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى جدل حول اسم الكلب، الذى ظهر مع الفنانة شيرين عبد الوهاب والمخرج محمد شاكر من كواليس مسلسل "طريقى" المنتظر عرضة فى شهر رمضان المقبل، حيث كتبت شيرين على صفحتها على إنستجرام أن الكلب يدعى "نوبى"، مما أدى إلى حدوث جدل كبير حول هذا الاسم لتشابهه باسم أهل النوبة.

ودفعت تلك الاتهامات الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لنشر توضيح بخصوص هذا الجدل قائلة "بخصوص الصورة اللى نزلت اللى كانت فيها اسم الكلب الخاص بالاستاذ محمد شاكر المخرج Noopi وليس نوبى، أهل النوبة أهلى وجدعان ويتقطع لسان اللى يجيب سيرتهم بحاجة وحشة".



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