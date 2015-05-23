مجلس التعاون الكويتى: ننتظر إنهاء قانون الاستثمار للبدء فى المشروعات بمصر

أكد أحمد مكى عضو مجلس التعاون الاقتصادى المصرى ـ الكويتى، أن المجلس ينتظر إصدار لائحة قانون الاستثمار للبدء فى المشروعات التى طرحها الوفد على الرئيس السيسى منذ أيام، مضيفا أن المجلس يرغب فى إصدار اللائحة فى أسرع وقت للبدء فى الاستثمارات التى تم الاتفاق عليها.

وأضاف مكى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الرئيس السيسى طمأن الوفد الكويتى بسرعة إصدار التشريعات المكملة للتشريعات الاقتصادية من أجل طمأنة المستثمرين.

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