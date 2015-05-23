أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو.. حفر مقابر ضحايا الحادث الإرهابى فى مسجد بالسعودية

Google+ Print
بالفيديو.. حفر مقابر ضحايا الحادث الإرهابى فى مسجد بالسعودية بالفيديو.. حفر مقابر ضحايا الحادث الإرهابى فى مسجد بالسعودية
استمرارًا لتفاعل القراء مع الخدمة التى أطلقها "اليوم السابع" بعنوان "اليوم السابع واتس آب"، "Whatsapp Youm7"، أرسل أحد القراء يوضح عملية إعداد المدافن الخاصة بضحايا الحادث الإرهابى الذى وقع فى مسجد بالمملكة العربية بعد أن قام انتحارى بتفجير نفسه.

شاركونا عبر رسائلكم فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع، عن طريق إرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة والشكاوى عبر رقم هاتف 01287692411 على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.

- "داعش" يستهدف مساجد المصلين وقت صلاة الجمعة.. إرهابى يفجر نفسه داخل مسجد بالسعودية.. التنظيم يعلن تبنيه الحادث وآخر فى صنعاء باليمن.. وحسابات للتنظيم على "تويتر" تنشر صورا لورش صناعة المفخخات فى ليبيا
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو| مواطن يشتري سلحفاة من بائع سمك.. ويكتشف أنها ثروة قومية

فيديو| مواطن يشتري سلحفاة من بائع سمك.. ويكتشف أنها ثروة قومية

مدير «مستشفى جمصة» يعلق على واقعة الفيديوهات الجنسية للممرضات

مدير «مستشفى جمصة» يعلق على واقعة الفيديوهات الجنسية للممرضات

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»