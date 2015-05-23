بالفيديو.. حفر مقابر ضحايا الحادث الإرهابى فى مسجد بالسعودية

استمرارًا لتفاعل القراء مع الخدمة التى أطلقها "اليوم السابع" بعنوان "اليوم السابع واتس آب"، "Whatsapp Youm7"، أرسل أحد القراء فيديو يوضح عملية إعداد المدافن الخاصة بضحايا الحادث الإرهابى الذى وقع فى مسجد بالمملكة العربية السعودية بعد أن قام انتحارى بتفجير نفسه.

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- "داعش" يستهدف مساجد المصلين وقت صلاة الجمعة.. إرهابى يفجر نفسه داخل مسجد بالسعودية.. التنظيم يعلن تبنيه الحادث وآخر فى صنعاء باليمن.. وحسابات للتنظيم على "تويتر" تنشر صورا لورش صناعة المفخخات فى ليبيا

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