انفجارات عنيفة تهز صنعاء بعد غارات للتحالف

كثفت طائرات التحالف غاراتها الجوية على مواقع وتجمعات الحوثيين ومعسكرات موالية للمخلوع علي عبدالله صالح في مناطق مختلفة فيما قتل سبعة حوثيين وجرح آخرون في مواجهات مع المقاومة الشعبية في منطقة دار سعد بمدينة عدن. كما قُتِلَ ١٦ مسلحاً من الحوثيين وقوات صالح وأصيب عدد آخر في غارات للتحالف العربي وفي مواجهات مسلحة مع المقاومة الشعبية في أنحاء متفرقة بمدينة عدن.وافادت مصادر عسكرية ان الغارات استهدفت عربات وآليات عسكرية في مدينة عدن. وتركزت المواجهات المسلحة بين الحوثيين وقوات صالح من جهة والمقاومة الشعبية من جهة ثانية في دوار المجسم ومحيط مبنى الادارة المحلية لمنطقة دار سعد وحي غازي علوان والعريش والصولبان بمنطقة خور مكسر استخدمت فيها الدبابات من قبل الطرفين وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الحوثي وصالح.

وشن الطيران غارات منذ مساء الخميس وحتى صباح امس الجمعة على فج عطان غرب صنعاء ومدرسة قوات (الحرس الجمهوري سابقاً) في حي الجراف بالعاصمة. كما شمل القصف معسكرات في منطقة صرف شرق العاصمة وقاعدة الديلمي ومخازن السلاح والذخيرة والصواريخ في جبل نقم. كما استهدف الطيران معسكر ريمة حميد الموالي لصالح في محافظة صنعاء.

سقوط عشرات المسلحين في كمين ناجح لأنصار الشرعية في تعز

كمين ناجح في تعز

وفي تعز ذكرت مصادر في المقاومة الشعبية ان كميناً نصبته أوقع قتلى وجرحى بين الحوثيين وقوات صالح في منطقة التعزية شمال تعز. واكدت المصادر ان اكثر من عشرين حوثياً ومن قوات صالح سقطوا بين قتيل وجريح في الكمين. وشهدت تعز اشتباكات وقصف متبادل مساء الخميس وحتى فجر امس الجمعة. وتركزت الاشتباكات في حي حوض الأشراف وسط المدينة ومناطق شمال المدينة. وقصف الحوثيون وقوات صالح بكثافة جبل جرة غرب المدينة في محاولة للسيطرة عليه. وكان الطيران شن غارات الخميس على قلعة القاهرة ومتنزه زائد في جبل صبر. كما شن طيران التحالف العربي الخميس، غارات على مواقع وتجمعات للحوثيين والقوات الموالية لهم في عدد من المحافظات اليمنية، وتركزت هذه الغارات في عدن.واستهدفت الغارات مدرسة الشرطة بالإضافة إلى موقع عسكري في جبل هران، يضم منصة للصواريخ تسيطر عليه قوات صالح في ذمار.

وفي صنعاء تركزت الضربات على الحي الذي يوجد به المجمع الرئاسي والذي سيطر عليه الحوثيون في سبتمبر كما استهدفت الغارات ايضاً مواقع الحوثيين العسكرية في المناطق الجبلية على مشارف المدينة. وقال سكان في محافظة مأرب انه وقعت خلال الليل عشر غارات استهدفت الحوثيين والقوات الموالية لصالح في المحافظة المنتجة للنفط. وشن الطيران سلسلة غارات على مواقع المتمردين الحوثيين في صعدة. وذكرت مصادر محلية ل»الرياض» ان الضربات شملت شدا ورازح ومران وسوق الطلح.

غارات على اللواء 26

شن طيران التحالف غارات على معسكر اللواء 26 التابع للحرس الجمهوري، في محافظة البيضاء وسط البلاد. وتخوض المقاومة الشعبية حالياً مواجهات ضد الحوثيين في منطقة الاجاشر، بين محافظتي صعدة والجوف، فيما تمت السيطرة على منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف في محافظة الجوف. وأكدت مصادر قبلية في الجوف ل»الرياض» أنه يتم الإعداد لتجميع القوات العسكرية التي تنتمي إلى ما كان يسمى بالفرقة الأولى مدرع، التي سرحها الحوثيون، لتكون نواة للجيش الذي سيهاجم الحوثيين وقوات صالح. وأضافت المصادر أن رئيس هيئة الأركان أحمد علي المقدشي يشرف على هذه العملية من مقر المنطقة العسكرية الثالثة في محافظة مأرب (شمال شرقي العاصمة). وبحسب المصادر، فإن المقاومة الشعبية تعتزم التقدم باتجاه منطقة البقع، شرق محافظة صعدة، والسيطرة على مواقع فيها.ودعا وكيل محافظة عدن ورئيس مجلس قيادة المقاومة الشعبية نائف البكري قوات التحالف العربي الى القيام بتدخل عاجل لإنقاذ المدنيين جراء ما تقوم به مليشيات الحوثيين في احياء مدينة عدن وفك الحصار القائم على المدينة. واكد البكري في تصريحات صحافية ان مليشيات الحوثيين وقوات صالح تسببت بمأساة كبيرة للسكان منها مقتل اكثر من ٥٠٠ شخص وجرح اكثر من ٥ آلاف ومنع الخدمات الأساسية عن المواطنين كالكهرباء والمياه والتنصت وقطع الاتصالات بالاضافة الى اقتحام المستشفيات واعتقال الجرحى والأطباء والممرضين. واكد البكري ان مسلحي المقاومة الشعبية يخوضون حالياً معركة فاصلة مع الحوثيين وقوات صالح وبمعنويات عالية وتأييد شعبي.