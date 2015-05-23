وفاة طفل في سقوط مقذوفات على قرى الطوال

أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى عبدالله القحطاني، أنه في تمام الساعة 11:35 من صباح امس الجمعة الموافق 4 / 8 / 1436ه باشرت فرق الدفاع المدني بلاغاً عن تعرض أحياء سكنية بقرى حدودية بمحافظة الطوال لمقذوفات عسكرية من داخل الأراضي اليمنية مما نتج عنها وفاة طفل وإصابة ثلاثة أطفال آخرين حيث تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

من جهة اخرى أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد العاصمي، أنه في تمام الساعة 6,30 من مساء الخميس باشرت فرق الدفاع المدني بلاغا عن تعرض قرية الحصن بمحافظة ظهران الجنوب لمقذوفات عسكرية من داخل الأراضي اليمنية مما نتج عنها وفاة مواطن وتعرّض آخر واثنين من المقيمين للإصابة حيث تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم . والله ولي التوفيق.