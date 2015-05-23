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المعارضة السورية: داعش يعدم 16 شابا فى ريف دير الزور الغربى

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المعارضة السورية: داعش يعدم 16 شابا فى ريف دير الزور الغربى المعارضة السورية: داعش يعدم 16 شابا فى ريف دير الزور الغربى
أعدم تنظيم داعش الإرهابى عددا من الشبان فى قرى بريف دير الزور الغربى بسوريا على مدى اليومين الماضيين.

وأكدت مصادر فى المعارضة السورية حسبما أفادت قناة العربية أمس الجمعة، أن التنظيم أعدم 12 شابا فى قرى الريف الغربى، وتحديدا فى قرية الحوايج والمسرب ، كما أعدم 4 فى الشميطية.

وكان ناشطون تناقلوا شريطا مصورا على شبكات التواصل الاجتماعى ، يظهر فيه إعدام التنظيم أحد أبناء الشعيطات بقذيف "أر بى جى".
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