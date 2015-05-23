مغردون: الحادثة تكشف الأقنعة المتسترة وسنقف جميعاً في وجه المعتدي وأصحاب الفتن

عرعر - جاسر الصقري

استنكرت أعداد كبيرة من المغردين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حادثة التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجداً في بلدة القديح بالقطيف امس الجمعة، ليؤكدوا عبر أكثر من وسم تبادلوا من خلاله التعليق على هذا العمل الإجرامي الذي يهدف لزرع الفتنة بين أبناء الشعب السعودي الواحد، ليقفوا أمام كل متربص يحاول المساس بوحدة الوطن، وأن يستغل الحادثة الإجرامية لخدمة أهدافه الطائفية.

وقال الدكتور ناصر الخنين عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ونائب رئيس المكتب الإقليمي لرابطة الأدب الإسلامي: بأن التفجير الإرهابي الذي استهدف الآمنين في القطيف كشف الأقنعة المستترة، فلا يقر هذا التفجير إلا كل عدو للإسلام وأهله من ذوي النفاق والضلال والحقد والتكفير، مشدداً بأنه تفجير فظيع، جمع منكرات عظاماً، منها سفك الدماء المعصومة، وانتهاك حرمة بيوت الله الآمنة، والإخلال بالأمن، وإيقاظ الفتن، وأضاف المهندس عبدالعزيز العفالق رئيس نادي الفتح بالأحساء كلنا ألم لما أصاب من قتل وإرهاب، سنقف جميعاً في وجه المعتدى وأصحاب الفتن، وأشار المواطن محمد زيدان بلدنا ولله الحمد والمنة مترابط، كلما ازددنا تلاحماً، ازداد أهل الحقد غيظاً، ولن تزيدنا جريمة الإرهاب إلا تكاتفاً، وذكر محمد الضبيان بأن الحادثة الإجرامية اعتداء على اللحمة الوطنية، واعتداء على الدولة كلها، ولا بد من مواجهته بالاعتصام براية الدولة ووحدة الصف، مطالبين عبر وسم بقانون لتجريم الطائفية مع وقوع هذه الحادثة الإجرامية، وبين آلاف المغردين بأن أبناء الوطن متحدون ضد الفتنة، داعين الله أن يرحم الشهداء وتقبلهم، ورد كيد المعتدين في نحورهم.