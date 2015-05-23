الهلال الأحمر يتسلق جبال نيبال لإيصال ونصب الخيام للأسر المتضررة من الزلزال

واصلت بعثة هيئة الهلال الاحمر، والمتخصصة في الاستجابة للكوارث، تسلق الجبال الشاهقة على أقدامهم بمعاونة الصليب الاحمر النيبالي من أجل ايصال ونصب الخيام للأسر المتضررة فوق سفوح الجبال جراء الزلزال المدمر، في قرى منطقة كافري على بعد ١١٠كم عن العاصمة.

رئيس البعثة سليمان ابراهيم الهويريني مساعد مدير عام الخدمات الطبية الإسعافية بهيئة الاحمر السعودي أشاد في تصريح ل"الرياض" الوسيلة الإعلامية الوحيدة التي رافقت البعثة أول أمس الخميس، بالجهود التي يبذلها سفير المملكة في نيبال عبدالناصر الحارثي من خلال متابعته لعمل البعثة، وتسهيل مهمتهم الإنسانية من خلال التواصل مع الجهات المعنية في نيبال والجهات المعنية في المملكة للعمل على حل الإشكالات التي قد تواجههم، ولايسعنى باسم البعثة الا تقديم الشكر للسفير عبدالناصر نظير مانلمسه على أرض الميدان.

وكانت" الرياض" رافقت البعثة المكونة من ثلاثة أفراد برئاسة الهويريني في رحلة محفوفة بالمخاطر التي تمثلت في صعوبة الطريق، وحيلولة التضاريس من وصول السيارات الى سفوح الجبال، التي تعرضت العديد من بيوت السكان للدمار الاّ من خلال تسلق الجبال الشاهقة على اقدامهم رغم وعورة الطرق الجبلية والانزلاقات الطينية جراء الأمطار.

هذا وكانت منطقة كافري التي تضم عدة مقاطعات تعرض 50 ألف منزل للدمار التام، فيما تعرض 22 ألف منزل لانهيارات جزئية، في وقت لازال الخوف والهلع من تكرار زلزال مدمر يشغل هاجس الجميع بما فيهم الحكومة والسكان وهيئات الإغاثة الدولية.

وحسب آخر الاحصائيات الرسمية تعرضت نيبال منذ وقوع الزلزال المدمر حتى يوم أمس لأكثر من ٣٧ ألف هزة تتفاوت مابين درجة الى 5.7 درجات على مقياس ريختر، كان آخرها عصر أمس الذي جعل السكان ونزلاء الفنادق يسارعون لمخارج الطوارىء نظرا لقوة الهزة.

ونتيجة للاعداد الكبيرة المتضررة من الزلزال المدمر والذين لازالوا يبيتون في العراء، وخوفا من قرب دخول موسم الأمطار، ولعدم تمكن المنظمات الإغاثية من الخيام الكافية، طرح الصليب الاحمر النيبالي إيجاد بديل عن الخيام المكلفة وذلك بتوفير الطرابيل البلاستيكية لإيواء اكبر عدد ممكن عن حرارة الشمس وهطول الأمطار الغزيرة.