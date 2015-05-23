أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

الهلال الأحمر يتسلق جبال نيبال لإيصال ونصب الخيام للأسر المتضررة من الزلزال

Google+ Print
الهلال الأحمر يتسلق جبال نيبال لإيصال ونصب الخيام للأسر المتضررة من الزلزال الهلال الأحمر يتسلق جبال نيبال لإيصال ونصب الخيام للأسر المتضررة من الزلزال

    واصلت بعثة هيئة الهلال الاحمر، والمتخصصة في الاستجابة للكوارث، تسلق الجبال الشاهقة على أقدامهم بمعاونة الصليب الاحمر النيبالي من أجل ايصال ونصب الخيام للأسر المتضررة فوق سفوح الجبال جراء الزلزال المدمر، في قرى منطقة كافري على بعد ١١٠كم عن العاصمة.

رئيس البعثة سليمان ابراهيم الهويريني مساعد مدير عام الخدمات الطبية الإسعافية بهيئة الاحمر السعودي أشاد في تصريح ل"الرياض" الوسيلة الإعلامية الوحيدة التي رافقت البعثة أول أمس الخميس، بالجهود التي يبذلها سفير المملكة في نيبال عبدالناصر الحارثي من خلال متابعته لعمل البعثة، وتسهيل مهمتهم الإنسانية من خلال التواصل مع الجهات المعنية في نيبال والجهات المعنية في المملكة للعمل على حل الإشكالات التي قد تواجههم، ولايسعنى باسم البعثة الا تقديم الشكر للسفير عبدالناصر نظير مانلمسه على أرض الميدان.

وكانت" الرياض" رافقت البعثة المكونة من ثلاثة أفراد برئاسة الهويريني في رحلة محفوفة بالمخاطر التي تمثلت في صعوبة الطريق، وحيلولة التضاريس من وصول السيارات الى سفوح الجبال، التي تعرضت العديد من بيوت السكان للدمار الاّ من خلال تسلق الجبال الشاهقة على اقدامهم رغم وعورة الطرق الجبلية والانزلاقات الطينية جراء الأمطار.

هذا وكانت منطقة كافري التي تضم عدة مقاطعات تعرض 50 ألف منزل للدمار التام، فيما تعرض 22 ألف منزل لانهيارات جزئية، في وقت لازال الخوف والهلع من تكرار زلزال مدمر يشغل هاجس الجميع بما فيهم والسكان وهيئات الإغاثة الدولية.

وحسب آخر الاحصائيات الرسمية تعرضت نيبال منذ وقوع الزلزال المدمر حتى يوم أمس لأكثر من ٣٧ ألف هزة تتفاوت مابين درجة الى 5.7 درجات على مقياس ريختر، كان آخرها عصر أمس الذي جعل السكان ونزلاء الفنادق يسارعون لمخارج الطوارىء نظرا لقوة الهزة.

ونتيجة للاعداد الكبيرة المتضررة من الزلزال المدمر والذين لازالوا يبيتون في العراء، وخوفا من قرب دخول موسم الأمطار، ولعدم تمكن المنظمات الإغاثية من الخيام الكافية، طرح الصليب الاحمر النيبالي إيجاد بديل عن الخيام المكلفة وذلك بتوفير الطرابيل البلاستيكية لإيواء اكبر عدد ممكن عن حرارة الشمس وهطول الأمطار الغزيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟

هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟