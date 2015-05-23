«صامطة» تشيّع حسن الصميلي.. ووالد الشهيد: شهادته وسام فخر لنا

شيعت محافظة صامطة شهيد الوطن الجندي أول بحرس الحدود حسن الصميلي، والذي استشهد بمركز أبو الرديف الحدودي نتيجة إصابته بشظايا مقذوف عسكري أطلقته الميليشيات الحوثية من داخل الأراضي اليمنية مما نتج عنه استشهاده حيث أديت صلاة الميت على الشهيد في جامع أبو بكر الصديق بإسكان رمادة وتم دفنه بمسقط رأسه بقرية قائم الصملة.

حضر تشييع الجنازة والصلاة على الشهيد كل من قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء محيا العتيبي، ومدير شرطة جازان اللواء ناصر الدويسي، وعدد من الضباط والأفراد وأقارب الشهيد وزملائه وجموع غفيرة من أهالي المحافظة، وقد قدم اللواء العتيبي تعازي القيادة الرشيدة، وتعازي سمو أمير المنطقة لوالد وإخوان الشهيد، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته.

بدوره، أكد والد الشهيد علي الصميلي أن استشهاد ابنه حسن وهو يدافع عن تراب الوطن وحدوده هو وسام فخر لنا جميعاً، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله في الشهداء، مؤكداً جاهزيته في أي لحظة للدفاع عن الوطن والتضحية من أجله ضد أي معتدٍ يحاول المساس بشبر من أرضه، وعبر إخوة الشهيد الصميلي عن فخرهم واعتزازهم بأخيهم الذي نال الشهادة وهو يذود عن حمى الوطن وثراه الغالي، ضد غدر فئة باغية.

شيخ الصملة: جميعنا فداء لوطننا ولقائد أمتنا خادم الحرمين

وأشار شيخ قبيلة الصملة بقرية قائم اللقية الشيخ عبدالله جبران الصميلي إلى فخر واعتزاز كل قبيلة الصملة بشهادة حسن وهو يدافع عن الوطن، مؤكداً بأنهم يعتبرون ذلك وسام فخر وعز يضعونه على صدورهم، وقال إنه رغم مصابنا في استشهاده يرحمه الله، إلا أن جميع أفراد قبيلته يشعرون بالفخر والاعتزاز بأنه توفي في ميدان من ميادين الشرف، ونسأل الله تعالى أن يتقبله وأن يكون شفيعاً لوالديه يوم القيامة وأن يسكنه أعلى درجات الجنة.

وقدم الشيخ عبدالله جبران التعازي نيابة عن قبيلة الصملة، وعن والد الشهيد حسن الصملي وأشقائه في وفاته يرحمه الله لمقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، ولسمو ولي عهده الأمين وزير الداخلية، ولسمو ولي ولي العهد وزير الدفاع، باستشهاد أحد أبنائهم المخلصين، الذي قدم روحه في حراسة أمن الوطن، مؤكداً أن جميع أبناء قبيلة الصملة -كجميع أبناء المملكة- فداء لوطننا ولقائد أمتنا خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله-.

وقال محمد الصميلي أحد أقارب الشهيد: نحمد الله على حكمه وقضائه، وابننا حسن استشهد في ميدان الشرف والعزة، وينضم رحمه الله إلى زملائه الشهداء، وهذا فخر لنا جميعاً ولوالده وإخوانه، مؤكداً باسمه وباسم كل فرد من قبيلته بأنهم جميعاً فداء للمليك وأرض الوطن.

من جانبه، أعرب قائد حرس الحدود بجازان اللواء محيا العتيبي عن اعتزازه بالعمل البطولي لشهيد الواجب وتضحياته في الذود عن الوطن، مؤكداً أن رجال حرس الحدود ينتشرون على طول الخطوط البرية والبحرية والساحلية بمنطقة جازان، لردع أي اعتداءات من ميليشيات الحوثيين أو المهربين والمتسللين.

وشدد اللواء العتيبي على أن الشريط الحدودي بجازان مؤمن جيداً، ومزود بالقوات المدربة والمعدات الحديثة، فضلاً عن الكاميرات الحرارية الثابتة والمتحركة ذات الأبعاد القريبة وبعيدة المدى.