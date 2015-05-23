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الشبانة عقيداً بالجوازات

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الشبانة عقيداً بالجوازات الشبانة عقيداً بالجوازات
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اللواء اليحيى يقلد الشبانة رتبته الجديدة

    تقلّد العقيد عبدالله بن عبدالرحمن الشبانة رتبته الجديدة عقيداً، حيث قام مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى بتقليده رتبة عقيد. الشبانة الذي يعد من الكفاءات المؤهلة عبر عن عظيم شكره وامتنانه للقيادة مؤكدا عزمه على مضاعفة الجهد خدمة للوطن والمواطنين في هذا القطاع. تهانينا للعقيد عبدالله وعقبال الرتب العليا.

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