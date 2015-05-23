منافذ جديدة لبيع المنتجات الغذائية بجامعة قناة السويس استعدادا لرمضان

تستعد مزرعة الطب البيطرى بجامعة قناة السويس مع قدوم شهر رمضان الكريم لعرض منتجاتها من اللحوم من خلال المنافذ التى توفرها الجامعة سواء للعاملين بالجامعة أو للمواطن الإسماعيلى بصفة عامة.

يأتى ذلك فى إطار دور الجامعة الخدمى والاجتماعى الذى تقوم به لخدمة المواطنين تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والدكتور كمال شاروبيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور إبراهيم فارس عميد كلية الطب البيطرى والدكتور على معوض وكيل كلية الطب البيطرى لشئون البيئة.

وقال الدكتور إبراهيم معوض أن المزرعة تعد حاليا سلالات جديدة من البط الفرنساوى المولر والذى يعد من أجود الأنواع والذى يطلبه الكثير من المواطنين ويتميز عن البط البكينى بجودة لحومه حيث يمكن أن يزن ٥كجم فى عمر ثلاثة شهور وتعد المزرعة نحو ٤٥٠ بطة من هذا النوع ويتميز بجودته عن السوق حيث لا يتناول الأدوية قرب فترة البيع كما أنه يباع من خلال منافذ الجامعة بسعر يتوسط البورصة والسوق.

وأضاف الدكتور إبراهيم معوض أن المزرعة تعد دورة جديدة من الدواجن خلال أسبوع حتى تكون متوفرة قرب حلول شهر رمضان المعظم يتم شرائها من شركة الإسماعيلية للدواجن والتى وقعت عدد من الاتفاقيات مع الجامعة خلال الفترات السابقة.

وقال وكيل الكلية لشئون البيئة أن موسم الحصاد للقمح بالمزرعة تم فى حضور رئيس الجامعة وأنه يتم الاستفادة من مخلفات القمح وتصدير الثمار لمطاحن القمح مما يعود بدخل للجامعة.

وأوضح مصطفى البراوى المسئول عن مزرعة الطب البيطرى أن المزرعة تنقسم إلى قسم تعليمى للإنتاج الحيوانى وقسم لخدمة المجتمع توفر من خلاله اللحوم الحمراء والآمنة للمواطنين، وتقوم المزرعة بزراعة مساحة ٣٥ فدانا محاصيل وأعلاف لتغذية حيوانات المزرعة.

وأضاف مصطفى البراوى أن المزرعة تضم قطاع الأنشطة الذى يشمل البط والدواجن والأرانب وتقوم المزرعة حاليا باستحداث نظام الحلب الآلى والتلقيح الصناعى حتى يتم استنباط سلالات جديدة من الجاموس الإيطالى لتعطى انتاج عالى الجودة.