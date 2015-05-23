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مغنية مغمورة تورط عمرو دياب بعد القبض عليها في قضية آداب

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مغنية مغمورة تورط عمرو دياب بعد القبض عليها في قضية آداب مغنية مغمورة تورط عمرو دياب بعد القبض عليها في قضية آداب

الجمعة 22-05-2015 22:27

انتشر خلال الأيام الماضية في كليب لمغنية مغمورة اسمها سلمى الفولي تحت عنوان "سيب أيدي".

الكليب وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنه خارج تماما عن الآداب ولا يحتاج الرقابة على المصنفات الفنية لوقفه أو البت فيه بقدر ما يحتاج إلى شرطة الآداب للقبض على بطلته التي لا يعرفها أحد.

مصدر أمني فجر مؤخرا مفاجأة بتصريحه أن سلمى الفولي سبق وتم القبض عليها ومسجلة آداب، بعدما ضبطت مع ثري خليجي في إحدى الفنادق وهي تمارس الرزيلة معه مقابل مبالغ مادية.

المغنية ردت بنشر صور لها مع عدد من المشاهير مثل وفاروق الفيشاوي والإعلامية ريهام سعيد، ما دفع كثيرون الى التساؤل عن حقيقة علاقتهم بها.

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سيدتي

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