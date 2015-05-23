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حظك اليوم برج العذراء يوم السبت 23/5 /2015

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حظك اليوم برج العذراء يوم السبت 23/5 /2015 حظك اليوم برج العذراء يوم السبت 23/5 /2015
مواليد يتمتعون بشخصيات طموحة لا تقبل بما تصل إليه وتريد دائما أن تكون ناجحة ومستقلة وهذا يجعل حياتهم مثيرة، كما يحبون المغامرة والسفر والتعرف على مناطق مختلفة حول العالم.

توقعات هالة عمر لبرج العذاء على المستوى العاطفى


>أنت شخص لا تريد أن تربط نفسك فى علاقة تقيدك وفى نفس الوقت لا تريد العلاقات السطحية فأنت شخص يريد أن يكون فى علاقة عاطفية بلا قيود أو تحكمات وهذا لا يرضى الطرف الآخر.
>

على مستوى العمل والمال


>عملك هو كل حياتك ولا تقبل أن تتخلى عنه وعلى الرغم من المشكلات فأنت قادر على التعامل معها لذلك حاول أن تتخطى هذه المشكلات وتكون علاقات أكثر مع الآخرين لتلقى النصائح.

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مصر 365

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