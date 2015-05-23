حظك اليوم برج الدلو يوم السبت 23/5/2015

مولود برج الدلو مميز يتمتع باستقلالية وحرية فى فكره الثقافى، خلاق، ينظر دائمًا إلى المستقبل ويسعى إلى تحقيق أفكاره وتنفيذها يحب الأشياء الحديثة ، كما أنه حساس, كريم, حنون, اجتماعى.إعلان - Ads إعلان - Ads
>مؤخرا تشعر أن هناك من يشغل بالك وتفكر فى شخص قريب منك وتريد أن تطور علاقتك معه ولكنك تشعر ببعض القلق من الدخول فى علاقة جديدة وتفشل أو تصدم ولا تريد أن تخسره كصديق خذ الخطوة وابعد عن التردد.
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>هناك عروض جديدة فى مجال عملك تنتظر رد فعل منك أو قرار ولكنك لا تريد أن تقبل عليها وسعيد بما أنت فيه لذلك لا تفعل وفكر جيدا واترك الأمر لأصحاب القرار.
توقعات هالة عمر لبرج الدلو على المستوى العاطفى
>مؤخرا تشعر أن هناك من يشغل بالك وتفكر فى شخص قريب منك وتريد أن تطور علاقتك معه ولكنك تشعر ببعض القلق من الدخول فى علاقة جديدة وتفشل أو تصدم ولا تريد أن تخسره كصديق خذ الخطوة وابعد عن التردد.
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على مستوى العمل والمال
>هناك عروض جديدة فى مجال عملك تنتظر رد فعل منك أو قرار ولكنك لا تريد أن تقبل عليها وسعيد بما أنت فيه لذلك لا تفعل وفكر جيدا واترك الأمر لأصحاب القرار.