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حظك اليوم برج السرطان يوم السبت 23/5/2015

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حظك اليوم برج السرطان يوم السبت 23/5/2015 حظك اليوم برج السرطان يوم السبت 23/5/2015
البرج المائى الأول وأصحاب هذا البرج لديهم جاذبية تبهر الآخرين بشكل كبير يحبون أن يكون لهم مكانة عند الآخرين ويحبون النجاح والتألق كثيرا ولا يقبلون الانتقاد وهم أيضا شخصيات قادرة على تحمل المسئولية.
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توقعات ميشال حايك لبرج السرطان على المستوى العاطفى


>أنت مؤخرا عثرت على الشخص المناسب وتشعر أن به الصفات والمزايا التى كنت تحلم بها ولكن هناك بعض الأشياء التى يجب معرفتها فلا تتسرع فى الحكم واترك لنفسك مساحة كافية لتتعرف عليها بشكل جيد .
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على مستوى العمل والمال


>عملك هو حياتك وتريد أن تثبت نفسك بأسرع وقت ولكن عليك أن تعلم أن اجتهادك فقط هو ما سيحقق أحلامك وابتعد عن التملق والنفاق فهى صفات لن تصل بك إلى أى طريق سوى الفشل.

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مصر 365

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