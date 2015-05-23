أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج القوس يوم السبت 23/5/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج القوس يوم السبت 23/5/2015 حظك اليوم برج القوس يوم السبت 23/5/2015

مواليد برج القوس من الشخصيات التى تشعر بالفخر عند التعرف عليها فهم شخصيات ملهمة تتمتع بقدر كبير من الطيبة والحنان يمكن كسب رضاهم بأقل الأشياء ولديهم طموحات كبيرة فى حياتهم.
>

توقعات هالة عمر على المستوى العاطفى


>حياتك العاطفية تمر ببعض المشكلات ولكنك بدأت فى التفكير فى إيجاد حل لها ومؤخرا أصبح لديك بعض الأفكار فى حل تلك المشكلات وهناك خيار يدور فى عقلك بإنهاء العلاقة والبدء فى عيش حياتك كما تريد.
>

على مستوى العمل والمال


>أنت شخص ذكى ولا يمكن لأحد أن يؤثر عليك أو على قراراتك، فحياتك تديرها بشكل كبير وجيد ولا تقبل تسلط الآخرين ولا تحتاج إلى العمل مع من لا تقبلهم فأنت مستقل وصاحب قرارك.
'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى