حظك اليوم برج القوس يوم السبت 23/5/2015

مواليد برج القوس من الشخصيات التى تشعر بالفخر عند التعرف عليها فهم شخصيات ملهمة تتمتع بقدر كبير من الطيبة والحنان يمكن كسب رضاهم بأقل الأشياء ولديهم طموحات كبيرة فى حياتهم.

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توقعات هالة عمر على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

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>حياتك العاطفية تمر ببعض المشكلات ولكنك بدأت فى التفكير فى إيجاد حل لها ومؤخرا أصبح لديك بعض الأفكار فى حل تلك المشكلات وهناك خيار يدور فى عقلك بإنهاء العلاقة والبدء فى عيش حياتك كما تريد.>أنت شخص ذكى ولا يمكن لأحد أن يؤثر عليك أو على قراراتك، فحياتك تديرها بشكل كبير وجيد ولا تقبل تسلط الآخرين ولا تحتاج إلى العمل مع من لا تقبلهم فأنت مستقل وصاحب قرارك.