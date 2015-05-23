حظك اليوم برج الجدى يوم السبت 23/5/2015

مواليد برج الجدى لديهم قدر كبير من القدرة على تحمل المسئولية ولكنهم يعانون من العند بشكل كبير وهذا يؤثر على حياتهم ومن حولهم، حياتهم بها تعقيد خاصة أنهم أنانيون فى قراراتهم يمكن كسبهم ببعض الحنان ولكن لا يمكن الاعتماد عليهم. توقعات ميشيل حايك لبرج الجدى على المستوى العاطفى

>لا تحاول أن تتقمص شخصية الضحية وتلقى التهم على الطرف الآخر فمن جعل شريكك يهرب منك هو أنت فحاول أن تصفى ذهنك وتعيد النظر فى طريقة تعاملك مع الأمور العاطفية فمن يريد كل شىء لا يحصل على شىء. على مستوى العمل والمال

>عملك يسير بشكل جيد وهناك بعض المراحل القادمة التى تحتاج إلى تركيز كبير من جانبك لا تشعر بالفشل فأنت فى بداية حياتك ويمكن التعويض عن ما فاتك .

شبكةعيونالإخبارية

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