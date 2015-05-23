حظك اليوم برج الأسد يوم السبت 23/5/2015

مواليد برج الأسد لديهم روح مرحة والقدرة على إسعاد من حولهم بأقل مجهود ممكن ولا يحبون النفاق والعند ، ولديهم أيضا طبيعة جذابة ويحبون الاهتمام بشكلهم الخارجى ويشعرون دائما أنهم نجوم . توقعات ماغى فرح لبرج الأسد على المستوى العاطفى

> حياتك العاطفية تمر بأزمة كبيرة فأنت غير متأكد من حقيقة مشاعر شريك حياتك ولم تعد تعرف إذا كان يحبك أم لا حاول أن تتمالك أعصابك وتختبره وتتعرف أكثر عليه حتى لا تصاب بصدمة فى المستقبل . على مستوى العمل والمال

> عملك الآن أفضل فالفترة الماضية واجهت بعض المشكلات ولكن الأمور الآن أفضل ومديرينك يعتمدون عليك بشكل كبير ، لا تحاول أن تقسى على نفسك فى العمل وعليك أخذ بعض الراحة من فترة لأخرى.

شبكةعيونالإخبارية

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