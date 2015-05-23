حظك اليوم برج الأسد يوم السبت 23/5/2015

مواليد برج الأسد لديهم روح مرحة والقدرة على إسعاد من حولهم بأقل مجهود ممكن ولا يحبون النفاق والعند ، ولديهم أيضا طبيعة جذابة ويحبون الاهتمام بشكلهم الخارجى ويشعرون دائما أنهم نجوم .إعلان - Ads إعلان - Ads
توقعات ماغى فرح لبرج الأسد على المستوى العاطفىحياتك العاطفية تمر بأزمة كبيرة فأنت غير متأكد من حقيقة مشاعر شريك حياتك ولم تعد تعرف إذا كان يحبك أم لا حاول أن تتمالك أعصابك وتختبره وتتعرف أكثر عليه حتى لا تصاب بصدمة فى المستقبل .
على مستوى العمل والمالعملك الآن أفضل فالفترة الماضية واجهت بعض المشكلات ولكن الأمور الآن أفضل ومديرينك يعتمدون عليك بشكل كبير ، لا تحاول أن تقسى على نفسك فى العمل وعليك أخذ بعض الراحة من فترة لأخرى.
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