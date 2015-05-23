حظك اليوم برج الميزان يوم السبت 23/5/2015

مواليد برج الميزان لديهم شخصية ملهمة يحبون أن يكونوا محل اهتمام الآخرين ولا يقبلون بطبيعة الحياة المستهترة فهم شخصيات منظمة تريد أن يكون لها شأن كبير وتسعى إلى ذلك طوال الوقت .

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توقعات ماغى فرح لبرج الميزان على مستوى الحب

على مستوى العمل والمال

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>حياتك العاطفية لا تسير كما تريد مؤخرا فهناك مزيد من الخيارات أمامك لكى تتغلب على المشكلات مع شريك حياتك ولكنك تختار الطريق الأسهل وتريد أن تنهى العلاقة فقط عليك التفكير جيدا قبل اتخاذ القرار.>عملك يسير بشكل جيد ولكنك تشعر بالضغط وتشعر أن هناك من يستغلك ولا يقدر مجهودك وعلاقتك مع مديرك لا تسير بشكل جيد وتشعر أنه لا يحبك ولا يدعمك لذلك حاول أن تضع خطة محكمة.