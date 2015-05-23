حظك اليوم برج الثور يوم السبت 23/5/2015

الثور ثانى الأبراج فى الدائرة الفلكية وهذا يجعلهم شخصيات مستقلة لا يحبون أن يتدخل أحد فى حياتهم ولا يقبلون أن يكونوا مع أشخاص مسيطرين يقيدونهم ولديهم روح القيادة وينجحون فيها بقوة .إعلان - Ads إعلان - Ads
توقعات هالة عمر لبرج الثور على المستوى العاطفىحياتك العاطفية تبدأ فى أخذ طريق جديد وخطوة متقدمة أنت الآن تعلم جيدا مميزات وعيوب شريكك والعكس صحيح ومتقبل الأمر ولكن هناك ما يزعجك ولا تريد اختلاق مشكلات لذلك عليك مناقشة الأمر بروح إيجابية.
>أنت من الأشخاص الذين يحبون النجاح ولا يقبلون بالهزيمة ويحبون الدخول فى منافسات لكى يكون لهم الأولوية وهذا يضعك فى ضغط كبير وتشعر أن هناك مهاما كثيرة تريد أن تنجزها حاول أن ترتب أولوياتك وتستعين بصديق.
توقعات هالة عمر لبرج الثور على المستوى العاطفىحياتك العاطفية تبدأ فى أخذ طريق جديد وخطوة متقدمة أنت الآن تعلم جيدا مميزات وعيوب شريكك والعكس صحيح ومتقبل الأمر ولكن هناك ما يزعجك ولا تريد اختلاق مشكلات لذلك عليك مناقشة الأمر بروح إيجابية.
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على مستوى العمل والمال
>أنت من الأشخاص الذين يحبون النجاح ولا يقبلون بالهزيمة ويحبون الدخول فى منافسات لكى يكون لهم الأولوية وهذا يضعك فى ضغط كبير وتشعر أن هناك مهاما كثيرة تريد أن تنجزها حاول أن ترتب أولوياتك وتستعين بصديق.