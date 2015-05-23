حظك اليوم برج العقرب يوم السبت 23/5/2015

مواليد برج العقرب لديهم شخصية قوية ويحبون الحياة لا يريدون قيودا كثيرة فى حياتهم وعلى الرغم من ذلك لديهم مبادئ لا يمكن التنازل عنها يحبون حياتهم ويرتبونها كما يريدون ولا يقبلون أن يسيطر أحد عليهم.

>

توقعات ماغى فرح لبرج العقرب على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });

>حياتك العاطفية تسير بشكل طبيعى فلا يوجد جديد فأنت الآن فى مرحلة يجب ألا تتسرع فيها وعليك أن تأخذ وقتك للتعرف على الطرف الآخر ومعرفته بشكل أعمق فأنت غير مستعد لتلقى صدمة أخرى.>عملك يسير الآن بشكل روتينى ولكنك تريد أن تمر هذه الفترة دون مشكلات حتى تعود مرة أخرى لتفكر جيدا فى إضافة البهجة والتجديد لعملك أمامك حياة تريد أن تخطط لها بوضوح لكى لا تمر من أمامك دون أن تفعل شيئا.