حظك اليوم يوم السبت 23/5 /2015

حظك اليوم برج الحمل يوم السبت 23/5/2015

توقعات ماغى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى

حظك اليوم برج الثور يوم السبت 23/5/2015

حظك اليوم برج الجوزاء يوم السبت 23/5/2015

توقعات ماغى فرح لبرج الجوزاء على المستوى العاطفى

حظك اليوم برج السرطان يوم السبت 23/5/2015

حظك اليوم برج الأسد يوم السبت 23/5/2015

حظك اليوم برج العذراء يوم السبت 23/5 /2015

حظك اليوم برج الميزان يوم السبت 23/5/2015

حظك اليوم برج العقرب يوم السبت 23/5/2015

حظك اليوم برج القوس يوم السبت 23/5/2015

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حظك اليوم برج الجدى يوم السبت 23/5/2015

حظك اليوم برج الدلو يوم السبت 23/5/2015

حظك اليوم برج الحوت يوم السبت 23/5/2015

على مستوى العمل والمال

> مواليد برج الحمل يتمتعون بمزايا ومواصفات هامة تميزهم وتجعلهم محل إعجاب الآخرين، فهم أشخاص يحبون الحياة والتفاؤل والمغامرة لديهم شخصيات ملهمة وقادرة على إسعاد الآخرين لا يحبون القيود والتقاليد.>حياتك العاطفية تسير بشكل جيد ومستقر وشريك حياتك الآن يعتمد عليك فى أغلب مجالات حياته وقادر على التضحية من أجلك لذلك حاول أن تحافظ عليه ولا تجعل للمشكلات طريقا بينكم .>على مستوى العمل والمال>عملك يسير بشكل مستقر وأنت تحقق مزيدا من النجاحات الهامة واتخذت الخطوات المناسبة فى حياتك خلال الفترة الماضية وإذا كنت تريد الحصول على بعض النجاح فعليك أن تتمتع دائما بالطاقة الإيجابية.>الثور ثانى الأبراج فى الدائرة الفلكية وهذا يجعلهم شخصيات مستقلة لا يحبون أن يتدخل أحد فى حياتهم ولا يقبلون أن يكونوا مع أشخاص مسيطرين يقيدونهم ولديهم روح القيادة وينجحون فيها بقوة .> توقعات هالة عمر لبرج الثور على المستوى العاطفى>حياتك العاطفية تبدأ فى أخذ طريق جديد وخطوة متقدمة أنت الآن تعلم جيدا مميزات وعيوب شريكك والعكس صحيح ومتقبل الأمر ولكن هناك ما يزعجك ولا تريد اختلاق مشكلات لذلك عليك مناقشة الأمر بروح إيجابية.>على مستوى العمل والمال>أنت من الأشخاص الذين يحبون النجاح ولا يقبلون بالهزيمة ويحبون الدخول فى منافسات لكى يكون لهم الأولوية وهذا يضعك فى ضغط كبير وتشعر أن هناك مهاما كثيرة تريد أن تنجزها حاول أن ترتب أولوياتك وتستعين بصديق.>مواليد برج الجوزاء هم من الشخصيات التى لا يفهمها الكثيرون وطبيعة برجهم الهوائى تجعلهم مصابين بالتردد طوال الوقت ولا يثبتون على رأى ولكن لديهم شخصيات ملهمة ومؤثرة وقادرة على تحمل المسئولية.>حياتك العاطفية تسير بشكل جيد ولكنك تريد اختلاق مشكلات بأى شكل من أجل معرفة مدى حب شريك حياتك لك وهذا قد يسبب لك مشكلات أنت فى غنى عنها لذلك حاول أنت تسيطر على مزاجك.>على مستوى العمل والمال>هناك بعض المشكلات التى تقابلها فى عملك من فترة لأخرى وتسبب لك ضيقا وعدم راحة ولكن أنت تعلم جيدا أنك شخص قادر على تخطى ذلك وإعادة الأمور لسابق عهدها ولفعل ذلك اكسب مزيدا من الزملاء .>برج السرطان البرج المائى الأول وأصحاب هذا البرج لديهم جاذبية تبهر الآخرين بشكل كبير يحبون أن يكون لهم مكانة عند الآخرين ويحبون النجاح والتألق كثيرا ولا يقبلون الانتقاد وهم أيضا شخصيات قادرة على تحمل المسئولية.>توقعات ميشال حايك لبرج السرطان على المستوى العاطفى>أنت مؤخرا عثرت على الشخص المناسب وتشعر أن به الصفات والمزايا التى كنت تحلم بها ولكن هناك بعض الأشياء التى يجب معرفتها فلا تتسرع فى الحكم واترك لنفسك مساحة كافية لتتعرف عليها بشكل جيد .>على مستوى العمل والمال>عملك هو حياتك وتريد أن تثبت نفسك بأسرع وقت ولكن عليك أن تعلم أن اجتهادك فقط هو ما سيحقق أحلامك وابتعد عن التملق والنفاق فهى صفات لن تصل بك إلى أى طريق سوى الفشل.>مواليد برج الأسد لديهم روح مرحة والقدرة على إسعاد من حولهم بأقل مجهود ممكن ولا يحبون النفاق والعند ، ولديهم أيضا طبيعة جذابة ويحبون الاهتمام بشكلهم الخارجى ويشعرون دائما أنهم نجوم .>توقعات ماغى فرح لبرج الأسد على المستوى العاطفى>حياتك العاطفية تمر بأزمة كبيرة فأنت غير متأكد من حقيقة مشاعر شريك حياتك ولم تعد تعرف إذا كان يحبك أم لا حاول أن تتمالك أعصابك وتختبره وتتعرف أكثر عليه حتى لا تصاب بصدمة فى المستقبل .>على مستوى العمل والمال>عملك الآن أفضل فالفترة الماضية واجهت بعض المشكلات ولكن الأمور الآن أفضل ومديرينك يعتمدون عليك بشكل كبير ، لا تحاول أن تقسى على نفسك فى العمل وعليك أخذ بعض الراحة من فترة لأخرى.>مواليد برج العذراء يتمتعون بشخصيات طموحة لا تقبل بما تصل إليه وتريد دائما أن تكون ناجحة ومستقلة وهذا يجعل حياتهم مثيرة، كما يحبون المغامرة والسفر والتعرف على مناطق مختلفة حول العالم.>توقعات هالة عمر لبرج العذاء على المستوى العاطفى>أنت شخص لا تريد أن تربط نفسك فى علاقة تقيدك وفى نفس الوقت لا تريد العلاقات السطحية فأنت شخص يريد أن يكون فى علاقة عاطفية بلا قيود أو تحكمات وهذا لا يرضى الطرف الآخر.>على مستوى العمل والمال>عملك هو كل حياتك ولا تقبل أن تتخلى عنه وعلى الرغم من المشكلات فأنت قادر على التعامل معها لذلك حاول أن تتخطى هذه المشكلات وتكون علاقات أكثر مع الآخرين لتلقى النصائح.>مواليد برج الميزان لديهم شخصية ملهمة يحبون أن يكونوا محل اهتمام الآخرين ولا يقبلون بطبيعة الحياة المستهترة فهم شخصيات منظمة تريد أن يكون لها شأن كبير وتسعى إلى ذلك طوال الوقت .>توقعات ماغى فرح لبرج الميزان على مستوى الحب>حياتك العاطفية لا تسير كما تريد مؤخرا فهناك مزيد من الخيارات أمامك لكى تتغلب على المشكلات مع شريك حياتك ولكنك تختار الطريق الأسهل وتريد أن تنهى العلاقة فقط عليك التفكير جيدا قبل اتخاذ القرار.>على مستوى العمل والمال>عملك يسير بشكل جيد ولكنك تشعر بالضغط وتشعر أن هناك من يستغلك ولا يقدر مجهودك وعلاقتك مع مديرك لا تسير بشكل جيد وتشعر أنه لا يحبك ولا يدعمك لذلك حاول أن تضع خطة محكمة.>مواليد برج العقرب لديهم شخصية قوية ويحبون الحياة لا يريدون قيودا كثيرة فى حياتهم وعلى الرغم من ذلك لديهم مبادئ لا يمكن التنازل عنها يحبون حياتهم ويرتبونها كما يريدون ولا يقبلون أن يسيطر أحد عليهم.>توقعات ماغى فرح لبرج العقرب على المستوى العاطفى>حياتك العاطفية تسير بشكل طبيعى فلا يوجد جديد فأنت الآن فى مرحلة يجب ألا تتسرع فيها وعليك أن تأخذ وقتك للتعرف على الطرف الآخر ومعرفته بشكل أعمق فأنت غير مستعد لتلقى صدمة أخرى.>على مستوى العمل والمال>عملك يسير الآن بشكل روتينى ولكنك تريد أن تمر هذه الفترة دون مشكلات حتى تعود مرة أخرى لتفكر جيدا فى إضافة البهجة والتجديد لعملك أمامك حياة تريد أن تخطط لها بوضوح لكى لا تمر من أمامك دون أن تفعل شيئا.مواليد برج القوس من الشخصيات التى تشعر بالفخر عند التعرف عليها فهم شخصيات ملهمة تتمتع بقدر كبير من الطيبة والحنان يمكن كسب رضاهم بأقل الأشياء ولديهم طموحات كبيرة فى حياتهم.> توقعات هالة عمر على المستوى العاطفى>حياتك العاطفية تمر ببعض المشكلات ولكنك بدأت فى التفكير فى إيجاد حل لها ومؤخرا أصبح لديك بعض الأفكار فى حل تلك المشكلات وهناك خيار يدور فى عقلك بإنهاء العلاقة والبدء فى عيش حياتك كما تريد.>على مستوى العمل والمال>أنت شخص ذكى ولا يمكن لأحد أن يؤثر عليك أو على قراراتك، فحياتك تديرها بشكل كبير وجيد ولا تقبل تسلط الآخرين ولا تحتاج إلى العمل مع من لا تقبلهم فأنت مستقل وصاحب قرارك.>مواليد برج الجدى لديهم قدر كبير من القدرة على تحمل المسئولية ولكنهم يعانون من العند بشكل كبير وهذا يؤثر على حياتهم ومن حولهم، حياتهم بها تعقيد خاصة أنهم أنانيون فى قراراتهم يمكن كسبهم ببعض الحنان ولكن لا يمكن الاعتماد عليهم.>توقعات ميشيل حايك لبرج الجدى على المستوى العاطفى>لا تحاول أن تتقمص شخصية الضحية وتلقى التهم على الطرف الآخر فمن جعل شريكك يهرب منك هو أنت فحاول أن تصفى ذهنك وتعيد النظر فى طريقة تعاملك مع الأمور العاطفية فمن يريد كل شىء لا يحصل على شىء.>على مستوى العمل والمال>عملك يسير بشكل جيد وهناك بعض المراحل القادمة التى تحتاج إلى تركيز كبير من جانبك لا تشعر بالفشل فأنت فى بداية حياتك ويمكن التعويض عن ما فاتك .>مولود برج الدلو مميز يتمتع باستقلالية وحرية فى فكره الثقافى، خلاق، ينظر دائمًا إلى المستقبل ويسعى إلى تحقيق أفكاره وتنفيذها يحب الأشياء الحديثة ، كما أنه حساس, كريم, حنون, اجتماعى.> توقعات هالة عمر لبرج الدلو على المستوى العاطفى>مؤخرا تشعر أن هناك من يشغل بالك وتفكر فى شخص قريب منك وتريد أن تطور علاقتك معه ولكنك تشعر ببعض القلق من الدخول فى علاقة جديدة وتفشل أو تصدم ولا تريد أن تخسره كصديق خذ الخطوة وابعد عن التردد.>على مستوى العمل والمال>هناك عروض جديدة فى مجال عملك تنتظر رد فعل منك أو قرار ولكنك لا تريد أن تقبل عليها وسعيد بما أنت فيه لذلك لا تفعل وفكر جيدا واترك الأمر لأصحاب القرار.>مواليد برج الحوت شخصيات مرحة ومحبة للحياة ولديهم شخصية جذابة ومثيرة للاهتمام ودائما يشعرون بالاضطهاد وهذا يجعلهم محل نقد الآخرين، حياتهم مثيرة للاهتمام ويحبون المغامرات .>توقعات ماغى فرح لبرج الحوت على المستوى العاطفى>أنت مررت بحالة نفسية سيئة للغاية بسبب علاقتك مع شريك حياتك وبعد قرار الانفصال تشعر بأنك وحيد وتفكر فى أسباب الفشل وتحمل نفسك كثيرا وعليك التوقف عن هذا لأنه أمر مدمر.>أنت الآن فى عمل جديد وبدأت حياة جديدة مع أشخاص مختلفين عليك أن تأقلم حياتك وتتحسن وتبحث عما هو أفضل إليك والترتيب لحياتك دون ضغوط من أحد.