آلاف المواطنين يحتشدون أمام مسجد الحسين لإحياء ذكرى يوم ميلاده

احتشد آلاف المواطنين أمام مسجد الحسين، لإحياء ذكرى يوم ميلاد الإمام الحسين بن على بن ابى طالب حفيد النبى محمد صلى الله عليه وسلم، حيث امتدت طوابير المحتفلين بدءا من شارع المعز لدين الله وصولا إلى المسجد، كما امتلأت المقاهى المتواجدة فى محيط المسجد بالسياح.

فيما كثف رجال الأمن تواجدهم بالقرب من مسجدى الأزهر والحسين للتأمين، وتم الدفع بـ5 سيارات أمن مركزى أمام مسجد الحسين، بالإضافة إلى 5 آخرين يصطفون خارج نطاق المسجد، كما انتشر رجال الأمن بين المحتفلين تفاديا لوقوع مشادات أو تحرش أو سرقة بسبب التدافع.



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