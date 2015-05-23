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العاهل المغربى يدين حادث مسجد "القديح" فى القطيف بالسعودية

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العاهل المغربى يدين حادث مسجد "القديح" فى القطيف بالسعودية العاهل المغربى يدين حادث مسجد "القديح" فى القطيف بالسعودية
بعث العاهل المغربى الملك محمد السادس ، برقية تعزية ومواساة إلى العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، إثر الاعتداء الإرهابى الآثم الذى استهدف مسجدا بقرية "القديح" فى منطقة "القطيف" مخلفا العديد من الضحايا الأبرياء.

وأعرب العاهل المغربى ، فى برقيته ، عن إدانته الشديدة لهذا العمل الإرهابى المقيت، الذى يتنافى مع المبادئ السمحة لديننا الإسلامى الحنيف ومع القيم الإنسانية ، مؤكدا تضامن المغرب مع المملكة العربية فى مواجهة هذا الاعتداء ، الذى لم يراع حرمة بيوت الله التى جعلها الله أماكن آمنة للعبادة ، والذى يحاول يائسا المس بأمن واستقرار المملكة والأماكن المقدسة.

وأبدى العاهل المغربى ثقته بأن الشعب السعودى ، بقيادة الملك سلمان "الحازمة والمتبصرة" ، سيتمكن من تجاوز هذا الظرف العصيب ، بما هو معهود فيه من وحدة وطنية وتضامن مطلق فى السراء والضراء.

وأعرب عن أحر التعازى إلى أسر الضحايا والشعب السعودى ، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
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مصر 365

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