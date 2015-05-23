يوفنتوس: فيدال لن ينتقل لريال مدريد لأننا أقوى

أكد جوزيبي ماروتا المدير الرياضي ليوفنتوس أن فريقه لن يبيع أرتورو فيدال أو لاعب من البيانكونيري إلى ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى وجود رغبة من ريال مدريد في التعاقد مع أرتورو فيدال، بالإضافة إلى بول بوجبا من يوفنتوس.

ولكن ماروتا شدد في تصريحاته لموقع "توتو سبورت" الإيطالي على أن ناديه لن يبيع أي

لاعب إلى صفوف ريال مدريد لأن يوفنتوس أقوى منه فنيا.

وأضاف"لن ينتقل فيدال إلى ريال مدريد، لن يذهب أي من لاعبينا إليهم لأننا أقوى".

وكان يوفنتوس قد أقصى ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي بعد التغلب عليه بهدفين لهدف في مجموع المباراتين.

ويسير البيانكونيري في طريقه للفوز بالثلاثية حال ظفره باللقب الأوروبي بعدما توج رسميا بلقبي الدوري الإيطالي والكأس.