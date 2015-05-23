أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

يوفنتوس: فيدال لن ينتقل لريال مدريد لأننا أقوى

Google+ Print
يوفنتوس: فيدال لن ينتقل لريال مدريد لأننا أقوى يوفنتوس: فيدال لن ينتقل لريال مدريد لأننا أقوى

أكد جوزيبي ماروتا المدير الرياضي ليوفنتوس أن فريقه لن يبيع أرتورو فيدال أو لاعب من البيانكونيري إلى ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى وجود رغبة من ريال مدريد في التعاقد مع أرتورو فيدال، بالإضافة إلى بول بوجبا من يوفنتوس.

ولكن ماروتا شدد في تصريحاته لموقع "توتو سبورت" الإيطالي على أن ناديه لن يبيع أي

لاعب إلى صفوف ريال مدريد لأن يوفنتوس أقوى منه فنيا.

وأضاف"لن ينتقل فيدال إلى ريال مدريد، لن يذهب أي من لاعبينا إليهم لأننا أقوى".

وكان يوفنتوس قد أقصى ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي بعد التغلب عليه بهدفين لهدف في مجموع المباراتين.

ويسير البيانكونيري في طريقه للفوز بالثلاثية حال ظفره باللقب الأوروبي بعدما توج رسميا بلقبي الدوري الإيطالي والكأس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع