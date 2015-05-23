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حظك اليوم برج الحوت يوم السبت 23/5/2015

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حظك اليوم برج الحوت يوم السبت 23/5/2015 حظك اليوم برج الحوت يوم السبت 23/5/2015
مواليد شخصيات مرحة ومحبة للحياة ولديهم شخصية جذابة ومثيرة للاهتمام ودائما يشعرون بالاضطهاد وهذا يجعلهم محل نقد الآخرين، حياتهم مثيرة للاهتمام ويحبون المغامرات .
>توقعات ماغى فرح لبرج الحوت على المستوى العاطفى

أنت مررت بحالة نفسية سيئة للغاية بسبب علاقتك مع شريك حياتك وبعد قرار الانفصال تشعر بأنك وحيد وتفكر فى أسباب الفشل وتحمل نفسك كثيرا وعليك التوقف عن هذا لأنه أمر مدمر.
>على مستوى العمل والمال

أنت الآن فى عمل جديد وبدأت حياة جديدة مع أشخاص مختلفين عليك أن تأقلم حياتك وتتحسن وتبحث عما هو أفضل إليك والترتيب لحياتك دون ضغوط من أحد.

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مصر 365

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