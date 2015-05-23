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حظك اليوم برج الحمل يوم السبت 23/5/2015

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حظك اليوم برج الحمل يوم السبت 23/5/2015 حظك اليوم برج الحمل يوم السبت 23/5/2015
مواليد برج الحمل يتمتعون بمزايا ومواصفات هامة تميزهم وتجعلهم محل إعجاب الآخرين، فهم أشخاص يحبون الحياة والتفاؤل والمغامرة لديهم شخصيات ملهمة وقادرة على إسعاد الآخرين لا يحبون القيود والتقاليد.
>توقعات ماغى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى

حياتك العاطفية تسير بشكل جيد ومستقر وشريك حياتك الآن يعتمد عليك فى أغلب مجالات حياته وقادر على التضحية من أجلك لذلك حاول أن تحافظ عليه ولا تجعل للمشكلات طريقا بينكم .
>على مستوى العمل والمال
>عملك يسير بشكل مستقر وأنت تحقق مزيدا من النجاحات الهامة واتخذت الخطوات المناسبة فى حياتك خلال الفترة الماضية وإذا كنت تريد الحصول على بعض النجاح فعليك أن تتمتع دائما بالطاقة الإيجابية.

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مصر 365

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