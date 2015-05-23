دراسة طبية: القلق والاكتئاب يرفعان فرص الوفاة بأمراض الكبد

كشفت مؤخرًا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة إدنبرة الأسكتلندية أن القلق المزمن والاكتئاب يرتبطان بشكل مباشر برفع فرص الوفاة بأمراض الكبد، وذلك حسب الأبحاث التى شملت 165 ألف شخص، واستمرت 10 أعوام.

وأكدت النتائج أن الأشخاص الذين تعرضوا لأكبر قدر من التوتر والاضطرابات النفسية كانوا الأكثر عرضة للموت المبكر بأمراض الكبد مقارنة بالأشخاص الذين لم يعانوا من أى مشاكل نفسية، فيما لم يتوصل الباحثون بشكل مؤكد حتى الآن إلى السبب الحقيقى وراء العلاقة بين الاكتئاب والوفاة.

وأضاف الباحثون فى الوقت نفسه أن الالتهابات الناجمة عن التعرض لمستويات عالية من القلق والاكتئاب قد تكون هى المسئولة عن رفع فرص الوفاة بأمراض الكبد، لافتين إلى أنهم بصدد إجراء دراسة جديدة خلال الفترة القادمة لتفسير هذه العلاقة الغامضة.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Gastroenterology"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الحادى والعشرين من شهر مايو الجارى.