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ساويرس يُدين تفجير مسجد القطيف

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ساويرس يُدين تفجير مسجد القطيف ساويرس يُدين تفجير مسجد القطيف

علق نجيب ساويرس، رجل الأعمال، على الانفجار الذي استهدف أحد المساجد بمحافظة القطيف، شرقي المملكة العربية ، وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وكتب «ساويرس» في حسابه على «تويتر»، الجمعة: «من يفجر مسجد وهو بيت الله ويقتل عابديه حسابه عند الله مضاعف، أنت المنتقم يا رب ممن لم يراعوا حرمتك».

يشار إلى أن وزارة الداخلية السعودية أعلنت في وقت سابق أن أحد الانتحاريين فجر حزام ناسف كان يخفيه تحت ملابسه، أثناء صلاة الجمعة، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المصلين في حسينية تابعة لأنصار المذهب الشيعي في منطقة القطيف التي يسكنها عدد كبير من الشيعة.

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