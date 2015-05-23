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القبض على أخطر مروجي المخدرات بالباجور

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القبض على أخطر مروجي المخدرات بالباجور القبض على أخطر مروجي المخدرات بالباجور

مخدرات الباجور

ألقت مباحث مركز شرطة الباجور القبض على أخطر العناصر الإجرامية فى ترويج المواد المخدرة بدائرة مركز الباجور، بعد نصب كمين محكم له، وضبطه بكميات كبيرة من المواد المخدرة، ومبالغ مالية من متحصلات البيع، بسيارة ملاكي.

 

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد سامح العنتبلي رئيس مباحث الباجور، يفيد بضبط كامل ا ف س الشهير بـ “سراج”، 26 سنة، مقيم قرية شنوان مركز شبين الكوم، وبحوزتة 124 لفافة مختلفة لنبات البانجو تزن 4 كجم، و48 قطعة خشيش تزن 550 جرام، وبندقية خرطوش تركي الصنع عيار 12، و5 طلقات، و 14190 جنية، و2 هاتف محمول.

بمواجهة المتهم أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح للدفاع، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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