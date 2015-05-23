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وزير الأوقاف: تفجير مسجد القطيف هدفه بث الفتنة الطائفية داخل السعودية

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وزير الأوقاف: تفجير مسجد القطيف هدفه بث الفتنة الطائفية داخل السعودية وزير الأوقاف: تفجير مسجد القطيف هدفه بث الفتنة الطائفية داخل السعودية
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الحادث الإرهابى المؤسف الذى وقع اليوم بمسجد بمحافظة القطيف داخل المملكة العربية ، وقع بالتزامن مع تفجير مدرسة وعمارة سكنية بالشيخ زويد بسيناء، وهذا يؤكد أن الإرهاب لغته الوحيدة هى القتل والدمار، ولابد من وحدة الصف العربى للقضاء على هذه القوى الغاشمة التى قتلت المصلين اليوم فى بيت الله عز وجل.

وأضاف جمعة، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" مع المحامى خالد أبو بكر على فضائية "اليوم"، أن ما حدث اليوم داخل المملكة العربية السعودية هدفه بث الفتنة الطائفية داخل المملكة، كما يحدث حاليا داخل الأراضى اليمنية.


>المتحدثة باسم وزارة الخارجیة الإیرانیة تدين العملية الإرهابية فى القطيف
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مصر 365

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