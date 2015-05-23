غدا.. اجتماع لرؤساء أركان الجيوش العربية لمتابعة بحث تشكيل قوة مشتركة

يعقد رؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، صباح يوم غد السبت، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية ثانى اجتماعاتهم فى إطار تنفيذ مقررات القمة العربية بشرم الشيخ، القاضية بتشكيل قوة عربية عسكرية مشتركة بهدف مواجهة التحديات التى تهدد الأمن القومى العربى، خاصة ما يتعلق بتهديدات التنظيمات الإرهابية.

وقال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير أحمد بن حلى، فى تصريح له اليوم الجمعة، إنه سيتم خلال الاجتماع الثانى غدا وعلى مدار يومين، استئناف المناقشات الخاصة بتشكيل القوة العسكرية، وذلك فى إطار تنفيذ قرار القمة العربية بشرم الشيخ يوم 29 مارس الماضى فى هذا الصدد .

ويذكر أن رؤساء الأركان بدأوا اجتماعهم الأول فى الثانى والعشرين من شهر أبريل الماضى بمقر الجامعة برئاسة مصر، والتى مثلها الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربية، للبحث فى المقترحات الخاصة بالإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة لتشكيل القوة العسكرية .

وأكد رؤساء الأركان آنذاك ضرورة العمل الجماعى المشترك لإيجاد حلول عربية لقضايا المنطقة، وكذلك أهمية تشكيل القوة العربية المشتركة لتمكين الدول العربية من التعامل بفاعلية مع التحديات الراهنة، بالإضافة إلى ضرورة الاستجابة لمعالجة الأزمات التى تنشب فى المنطقة بما فيها عمليات التدخل السريع وغيرها من المهمات ذات الصلة التى تهدف إلى توظيف هذه القوة لمنع نشوب النزاعات وإدارتها، وإيجاد التسويات اللازمة لها وكيفية استخدام هذه القوة بما يحفظ استقرار الدول العربية وسلامة أراضيها واستقلالها وسيادتها.