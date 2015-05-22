بالصور.. ضبط 1600 لتر سولار قبل تهريبها للسوق السوداء بالإسكندرية

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملة تفتيشية موسعة، اليوم الجمعة، وقال مبارك عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إن الحملة تمكنت من ضبط 1600 لتر سولار بتنك يحتوى على 1000 لتر و30 "جركن" قبل تهريبها للسوق السوداء.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر تصرف فى الدقيق و 2 محضر تجميع للخبز و6 آخرين لنقص الوزن و28 محضرا لعدم وضع إعلان الأسعار و12 محضرا لعدم وجود شهادة صحية.



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تانك السولار قبل تهريبه إلى السوق السوداء



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ضبط 30 "جركن" سولار قبل تهريبه



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ضبط 1600 لتر سولار