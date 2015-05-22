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"داعش" يتعهد بإقامة أسواق للنخاسة.. ويزعم: "السبى" سنة نبوية

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"داعش" يتعهد بإقامة أسواق للنخاسة.. ويزعم: "السبى" سنة نبوية "داعش" يتعهد بإقامة أسواق للنخاسة.. ويزعم: "السبى" سنة نبوية
تعهد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بإقامة أسواق للنخاسة، وزعم أن "السبى" هو جزء من السنة النبوية كما زعم أن النساء الذين تعرضوا للسبى على يد عناصر التنظيم دخل عدد منهن الإسلام بإرادتهن وبعضهن أصبحن حوامل، مشددا على أن المرأة السبية هى أفضل من العاهرات الموجودات فى الدول الأخرى.

ونشر التنظيم فى مجلة دابق الناطقة باسمه باللغة الإنجليزية مقالا لإحدى عناصر التنظيم وتدعى "أم سمية المهاجرة" تحت عنوان "سبايا أم عاهرات؟" وصفت خلاله "السبى” بأنه سنة نبوية عظيمة – بحسب زعمها - كما أعربت عن انزعاجها من أنصار التنظيم الذين هاجموا "السبى” واعتبروه اغتصابا للنساء، حيث أشارت إلى أن عددا من أنصار التنظيم بمجرد أن ركزت وسائل الإعلام على حادثة سبى الإيزيديات هاجموا هذا الفعل وأنكروه.

ووصفت أم سمية المهاجرة مشاعرها تجاه "سبى” من أسمتهم بالكفار وقالت: "قمنا بالفعل بالقبض على نساء الكفار وسقناهم بحد السيف كالغنم والعزة لله ورسوله والمؤمنين لكن المنافقين لا يعلمون"، كما كشفت أن بعض السيدات اللاتى تعرضن للسبى على يد داعش أصبحن حوامل وبعضهن أصبحن حرائر فى سبيل الله وتزوجن فى المحاكم الخاصة بتنظيم الدولة الإسلامية بعد أن أشهرن إسلامهن.


>- بالفيديو.."داعش"تتبنى حادث القطيف بالسعودية فى جولة إخبارية مع هاجر العادلى
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مصر 365

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