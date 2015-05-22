مساعدة وزير الخارجية الإسرائيلى: كل الأراضى من الأردن إلى المتوسط ملكنا

زعمت تسيبى حوطبلى، مساعدة وزير الخارجية الإسرائيلى، أن كل الأرض الواقعة بين نهر الأردن والبحر المتوسط هى ملك لإسرائيل وذلك خلال لقائها الأول بدبلوماسيين بالخارجية الإسرائيلية.

ونقل موقع "واللا" الإسرائيلى عن "حوطبلى" قولها، إن كتابات يهودية مقتبسة عن التوراة تؤكد أن أرض إسرائيل الكاملة تمتد من نهر الأردن وحتى البحر المتوسط، فى إشارة إلى أن مصر من ضمن هذه الأراضى.

وأضافت مساعدة وزير الخارجية أن سفر "الخروج" فى العهد القديم أشار إلى هذه الأراضى عندما كان يتحدث عن بداية الخلق.

ويعرف عن "حوطبلى" مواقفها المتشددة تجاه العرب والمسلمين لدرجة أنها دعت إلى قتل الأطفال الفلسطينيين فى الحرب الأخيرة على قطاع غزة يوليو الماضى.

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