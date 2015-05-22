أخبار عاجلة

هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الحيوانات الأليفة تحد من القلق الاجتماعى لدى الأطفال المصابين بالتوحد

Google+ Print
الحيوانات الأليفة تحد من القلق الاجتماعى لدى الأطفال المصابين بالتوحد الحيوانات الأليفة تحد من القلق الاجتماعى لدى الأطفال المصابين بالتوحد
كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، ونشرت مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، أن الحيوانات الأليفة قد تساعد فى الحد من الشعور بالقلق الاجتماعى لدى الأطفال المصابين بالتوحد.

وقال الباحثون إن هذه النتائج قد تؤدى إلى أساليب علاجية جديدة تستخدم فيها الحيوانات الأليفة مثل الكلاب والقطط والخنازير الغينية لمساعدة الأطفال المصابين بالتوحد وذلك لتحسين مهاراتهم الاجتماعية وتفاعلهم مع الآخرين.

وأجريت الدراسة على 38 طفلاً يعانون من مرض التوحد و76 طفلا دون اضطراب، ويرتدون أجهزة بالمعصم خاصة ومصممة للكشف عن القلق وغيرها من ردود الأفعال على المواقف الاجتماعية.

ووجد الباحثون أن الأطفال المصابين بالتوحد الذين يتعاملون مع الحيوانات الأليفة انخفض لديهم القلق الاجتماعى والتوتر خلال المعاملة مع الآخرين.

وكانت هناك دراسات سابقة تشير إلى أن الأطفال الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد يتعاملون بشكل أفضل اجتماعيا بسبب تعاملهم مع الحيوانات الأليفة.

وأضاف مؤلف الدراسة جيمس جريفين أستاذ تنمية الطفل والسلوك بمعاهد الصحة القومية، أن هذه الدراسة تقدم دليلا فسيولوجيا على أن القرب من الحيوانات يخفف الإجهاد للأطفال المصابين بالتوحد .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365