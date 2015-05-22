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ضبط عاطلين بحوزتهما 20 كيلو بانجو بطنطا

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ضبط عاطلين بحوزتهما 20 كيلو بانجو بطنطا ضبط عاطلين بحوزتهما 20 كيلو بانجو بطنطا
تمكن ضباط المباحث الجنائية بقسم ثان طنطا من ضبط عاطلين بحوزتهما 24 لفافة من نبات البانجو تزن 20 كيلوجرامًا قبل ترويجها على عملائهما بمدينة طنطا. تم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

كانت معلومات قد وردت للنقيب أحمد الهرميل، رئيس مباحث قسم ثان طنطا، بقيام "م.ا.م"31 سنة، عاطل، وشقيقه"م.ا.م"، 20 سنة، عاطل، بالاتجار فى المواد المخدرة، واعتزام المتهمين نقل كمية من المواد المخدرة لترويجها على عملائهما بمدينة طنطا.

تم عرض المعلومات على اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير المباحث الجنائية، قرر تشكيل فريق بحث لضبط المتهمين قاده العميد بهاء البطراوى، رئيس مباحث المديرية، ضم المقدم وليد الصواف، مفتش المنطقة المركزية بطنطا، النقيب أحمد الهرميل، رئيس مباحث قسم ثان طنطا، والنقباء أحمد الحجار، وحسن داوود، وأحمد جمعة، معاونى المباحث بقسم ثان طنطا، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين أثناء استقلالهما سيارة ملاكى وبداخلها 24 لفافة من نبات البانجو تزن 20 كيلوجرامًا.

تحرر المحضر 13486 جنايات قسم ثان طنطا وتم إخطار اللواء عبد الحميد الحصى، مدير أمن الغربية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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مصر 365