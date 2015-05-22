مآساة طفله مهدده بالشلل بسبب «لدغة عقرب» في أسوان

تعاني طفلة في سن الثامنه من فقدان النطق والحركه لاطرافها السفليه بعدما تعرضت للدغة عقرب بمدينة أسوان.

بدأت مأساة بسملة عمرو السيد 8 سنوات، حينما تعرضت للدغة عقرب وبعد ساعة من اللدغة قامت بشرب جرعة ماء جعلت حالتها تسوء، وبعدها فقدت الوعى تماما، ثم نقلت لمستشفى أسوان الجامعى، وقام الأطباء بتشغيل جهاز الصدمة الكهربائية لإنعاش القلب الذى توقف مرتان، وبعدها خرجت “بسملة” من المستشفى وهي تعاني من عدم النطق، عدم حركة القدمين، وتم عمل جلسات كهربائية على اليدين وتحسنت بعض الشىء. وتحتاج الطفلة بسملة بشكل عاجل إلى استشارى مخ وأعصاب لعلاج عدم الكلام، وعدم حركة القدمين، خاصة وأن والدتها مطلقة، وتزوجت بزوج آخر بينما سافر والدها للأسكندرية وتزوج باخري.

وتناشد والدة بسمة وزير الصحة، الدكتور عادل العدوي، للتدخل في حالة ابنتها، وعلاجها علي نفقة الدولة لعدم وجود دخل مالي تستطيع منه علاج ابنتها.