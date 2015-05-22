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الكبد الدهنى ومضاعفاته يتصدر أعمال المؤتمر السادس لزراعة الخلايا الجذعية

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الكبد الدهنى ومضاعفاته يتصدر أعمال المؤتمر السادس لزراعة الخلايا الجذعية الكبد الدهنى ومضاعفاته يتصدر أعمال المؤتمر السادس لزراعة الخلايا الجذعية
تعقد الجمعية المصرية لزراعة الخلايا الجذعية، بالاشتراك مع الجمعية المصرية لدراسة الكبد الدهنى ومضاعفاته، والجمعية المصرية لدراسة الجديد فى أمراض الكبد والجهاز الهضمى، مؤتمرها السنوى السادس فى الفترة من 21 : 23 مايو الجارى ببرتو السخنة، برئاسة الدكتور حسنى سلامة، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب قصر العينى رئيس الجمعية والمؤتمر.

وقال الدكتور عمر هيكل، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى، نائب رئيس الجمعية والمؤتمر، إن المؤتمر يناقش الجديد فى الكبد الدهنى واستعراض أسبابه ومضاعفاته، باعتبار أن الكبد الدهنى سيكون من أهم المشاكل الصحية فى السنوات المقبلة خصوصًا بعد نجاح علاج فيروس سى.

وأشار إلى أن هناك أكثر من موضوع مهم يتعلق بالكبد الدهنى منها علاقته بالتهاب الكبد الفيروسى سى ومضاعفاته على الأوعية الدموية والقلب وعلاقته بسرطان الكبد، ويناقش أيضا الجديد فى علاج فيروس سى، وقد تم طرح القواعد الطبية الحديثة التى وضعها الاتحاد الأوروبى للكبد الذى عقد فى فيينا مؤخرا.

وطالبت بالاستعانة بالخبرات المصرية باعتبار أن تعانى من السلالة الرابعة من فيروس سى وأن خبراتنا فى الـ8 شهور الماضية بعد استخدام السوفالدى أدت إلى نتائج مشجعة وصلت إلى 95%.

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مصر 365

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