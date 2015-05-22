تغلب على الأرق والإرهاق وزود جسمك بطاقة البلح والتين والنشويات

فى بعض الأحيان قد تشعر بالإرهاق أو الأرق، وللتغلب على ذلك تحتاج لبعض الأطعمة التى تساعد على زيادة الطاقة والتركيز.

وحول هذا يوضح الدكتور مدحت ثابت استشارى أمراض المخ والأعصاب أن النشويات لها دور كبير فى الحفاظ على صحة المخ، ومنها المكرونة والأرز والعيش، حيث تدخل الجسم وتتحول إلى سكريات والتى تعد من العناصر المهمة لصحة الجسم، لافتا أن الجسم يحصل على 25% من مصدر الطاقة من النشويات وبالأخص المخ، التى تتحول إلى السكريات تساعد على زيادة التركيز.

يتابع د. مدحت ثابت أن تناول جميع أنواع الفاكهة التى تحتوى على السكريات، مهمة جدا لسلامة المخ، ومنها الجوافة والبلح والتين والبطيخ والموز، لاحتوائها على كميات عالية من السكريات.

يشير استشارى أمراض المخ والأعصاب أنه من الضرورى الحفاظ على سلامة المخ، وفى حالة وجود أى أعراض كعدم تركيز أو عدم القدرة على الانتباة فيجب تناول بعض السكريات الطبيعية كالفواكه المذكورة أو بعض النشويات.

يوصى الطبيب الأشخاص بضرورة أن تحتوى وجبة الإفطار على بعض هذه الأنواع، وذلك للمساعدة على التركيز وزيادة الانتباة فى العمل، نظرا لاحتياج الجسم للكثير من الطاقة، وفى حالة الشعور بالإرهاق يتم أخذ قطعة من السكر لتعويض الجسم الطاقة التى تم فقدها.