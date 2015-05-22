للمرأة الحامل.. انتبهى حمامات البخار والماء الساخن تضر بصحة جنينك

أثناء الحمل قد تقع بعض السيدات فى أخطاء قد لا تنتبه لها، ويكون لها تأثير ضار على صحة الأم والجنين كالاستحمام بالماء الساخن والبارد وحمامات البخار.

فى هذا السياق يقول الدكتور أحمد التاجى أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية الطب جامعة الأزهر إن هناك بعض الأخطاء تقع بها المرأة أثناء الحمل.

كالاستحمام بالماء الساخن أو الذهاب لحمامات البخار أو الساونا، مما يتسبب ذلك فى حدوث مضاعفات تؤثر على صحة الأم والجنين، لافتا أن بالنسبة للاستحمام بالماء الساخن يؤدى إلى توسيع الشرايين، فينتج عنه قلة الدم عن المعدل الطبيعى الذى يجب أن يتدفق لنمو الجنين وتغذيته فيحدث نقص فى النمو ووصول الأكسجين للطفل.

ويتابع أن بالنسبة لاستخدام الساونا وحمامات البخار، فتعد من أخطر الأشياء التى تستخدمها المرأة أثناء الحمل والتى تقلل من تدفق الدم للجنين وتؤثر على نموه وحالته الصحية، وفى بعض الأحيان قد تؤدى إلى وفاة الجنين.

يستكمل د.أحمد التاجى حديثة قائلا: "من الضرورى أن تتابع الأم بعض الأعراض التى تظهر عليها والتى قد تمثل خطورة على صحة الجنين، كبطء حركة الجنين، لأنه يعد من أول علامات الخطر التى يجب أن تنتبه لها المرأة أثناء الحمل، والتى تكون دليلا على عدم وصول الدم للطفل بشكل كاف ووجود نقص فى النمو، لذا فعند ظهورها يجب استشارة الطبيب المختص للحفاظ على سلامة الطفل.

يوصى أستاذ أمراض النساء والتوليد المرأة الحامل بضرورة تجنب الماء الساخن والبارد، أو حمامات البخار والساونا، واللجوء لاستخدام الماء الدافئ، حتى لا تتأثر صحة الأم أو الجنين.