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دراسة تتوصل لاستخدام جديد لدواء السيبرولاسين فى تخفيف مضاعفات الكيميائى

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دراسة تتوصل لاستخدام جديد لدواء السيبرولاسين فى تخفيف مضاعفات الكيميائى دراسة تتوصل لاستخدام جديد لدواء السيبرولاسين فى تخفيف مضاعفات الكيميائى
أكد الدكتور عمرو لطفى أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس أنه قام بإجراء بحث تم نشرة فى الدوريات العلمية فى الخارج على دواء جديد يستخدم لعلاج مضاعفات مرض السكر وخصوصا التهاب الأعصاب الذى يعمل على زيادة الدورة الدموية فى الأطراف وهو ما يسمى "سبرولايسين".

وقال إن الدواء تم استخدامه بنجاح فى علاج مضاعفات نوع من أدوية العلاج الكيميائى الذى يستعمل فى علاج أورام القولون الذى يؤثر بشدة على الأعصاب الطرفية مما يسبب آلاما للمريض وتنميل فى أطراف اليدين والقدمين ووصل الحال فى بعض المرضى إلى التوقف عن تناول العلاج الكيميائى.

وأضاف أن هذا العقار يستخدم فى علاج أمراض الشيخوخة والتهاب الأعصاب الطرفية الناتج عن مضاعفات مرض السكر وتم تحديد الجرعة بواقع حقنة يوميا فى أول 5 أيام فى أول أسبوع ثم حقنة بالعضل كل أسبوعين طوال فترة تناول العلاج الكيميائى حيث تم تجربة هذا العقار على 35 مريضا ممن يستخدمون هذا النوع من الكيميائى ذو التأثير الضار بالأعصاب الطرفية ولوحظ انعدام تأثير الدواء على الأعصاب فى المجموعة التى تلقت السيبرولايسين.

وأكد أن هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها فى الاستخدام الجديد لهذه النوعية من العقاقير فى منع حدوث المضاعفات الضارة للعلاج الكيميائى خاصة فى المرضى المصابين بالتهاب الأعصاب السكرى.
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مصر 365