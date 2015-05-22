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السبانخ والبيض والمكسرات.. كنز لطفلك أثناء الامتحانات

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السبانخ والبيض والمكسرات.. كنز لطفلك أثناء الامتحانات السبانخ والبيض والمكسرات.. كنز لطفلك أثناء الامتحانات
تهتم الكثير من الأمهات عند دخول موسم الامتحانات بتناول أطفالهن كل الأطعمة التى تساعدهم على التذكر، وتقوية الذاكرة.

وتقدم الدكتورة علا محمد، أخصائية التغذية العلاجية، بعض الأطعمة المهمة التى تساعد على تقوية الذاكرة وتحد من النسيان،

وهى:

1-

الإكثار من تناول الجزر يساعد على تنشيط المخ والذاكرة، لأنه يحتوى على نسبة عالية من فيتامين سى وعنصر الماغنسيوم.

2-

المكسرات تقوى خلايا المخ ولذلك ينصح بتناول عين الجمل، واللوز، والفستق، والفول السودانى.

3-

عند دخول طفلك فى المذاكرة عليك بتحضير عصير الليمون، الذى يساعده على الاستيعاب بقدرات أعلى، والانتباه، وتهدئة الأعصاب.

4-

يمكنك إعطاء طفلك البيض أثناء تناوله وجبة الإفطار، لأنه يحتوى على مادة الكولين التى تحد من الإصابة بالزهايمر.

5-

الإكثار من تناول التفاح يحافظ على صحة المخ، ويحميه، لأنه يحتوى على مضادات أكسدة.

6-

السبانخ تحتوى على العديد من الفيتامينات الهامة التى يحتاجها الجسم كفيتامينى "K" و"E"، ولذلك فتناولها بكثرة يحد من التعرض لضعف الذاكرة.

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مصر 365