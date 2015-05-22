معاريف: إسرائيل وفرت تكنولوجيا تحلية المياه للخليج مقابل توطيد العلاقات

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية فى تقرير لها، أن تل أبيب تبيع التكنولوجيا الحديثة لدول الخليج، ومصر، والأردن، مقابل تحقيق مصالح دبلوماسية وعلاقات قوية، مضيفة أن تلك الدول تعانى من نقص فى المياه وكانوا يبحثون عن بدائل جديدة، فوفرت إسرائيل التكنولوجيا الحديثة لتحلية المياه مقابل مصالح سياسية.

وقال مصدر دبلوماسى إسرائيلى رفيع المستوى لصحيفة "معاريف" إن التكنولوجيا الحديثة التى تتمتع بها إسرائيل فى مجال تحلية المياه جعلها قوى إقليمية من جانب، وأن تُكَوّن علاقات وطيدة مع دول الخليج التى تعانى من نقص فى المياه العذبة من جانب آخر.

وأضاف المصدر أن إسرائيل أعطت دول الخليج التكنولوجيا الحديثة فى تحلية المياه مما جعل الدول توفر لها أموالاً كبيرة، حيث كانت دول الخليج تستخدم تكنولوجيا قديمة جعلها تنفق أموالاً طائلة على تحلية المياه.

وأوضح المصدر أن إسرائيل قدمت هذه التكنولوجيا الحديثة مقابل بناء علاقات مع دول الخليج، بالإضافة إلى توصيل مياه شرب جيدة إلى الأردن بعدما كانت لعشرات السنوات تعانى من نقص فى المياه بسبب قلة الأمطار.

وأشار المصدر الإسرائيلى إلى أن تل أبيب أنشأت محطات لتحلية المياه، فأدى إلى اكتفاء الأردن بالمياه العذبة، من خلال نقل ملايين الأمتار من المياه إليها، وادى ذلك إلى ارتباط عمان بتل أبيب بعلاقات قوية.



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