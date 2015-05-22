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البيت الأبيض يدين الهجوم على مسجد للشيعة فى السعودية

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البيت الأبيض يدين الهجوم على مسجد للشيعة فى السعودية البيت الأبيض يدين الهجوم على مسجد للشيعة فى السعودية
أدان البيت الأبيض الجمعة الهجوم الإنتحارى الدامى الذى استهدف مسجدا شيعيا خلال صلاة الجمعة فى القطيف شرق ، إلا أنه قال أنه لا يستطيع تاكيد إعلان تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ايرنست "نعرب عن حزننا لفقدان الأرواح وندين هذا العنف وجميع الضحايا كانوا من المسلمين"، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن التفجير الإنتحارى الذى وقع فى المنطقة الشرقية التى تسكنها غالبية من الشيعة، ما أدى الى مقتل وإصابة العديد.

وقال البيت الأبيض أنه غير مستعد لتأكيد صحة الإعلان عن المسؤولية، وأضاف ايرنست أن "تحديد المسؤول هو أمر لا يزال خاضعا للمراجعة".
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