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بريطانيا تعلن تضامنها مع السعودية بعد الهجوم الإرهابى على مسجد بالقطيف

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بريطانيا تعلن تضامنها مع السعودية بعد الهجوم الإرهابى على مسجد بالقطيف بريطانيا تعلن تضامنها مع السعودية بعد الهجوم الإرهابى على مسجد بالقطيف
أعربت البريطانية مساء اليوم الجمعة عن إدانتها الشديدة للهجوم الانتحارى الذى وقع أثناء صلاة الجمعة فى مسجد بلدة القديح فى محافظة القطيف شرق ، مؤكدة تضامنها مع المملكة فى هذا الوقت الصعب.

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط، توبايا إلوود، فى بيان للخارجية: "أدين أشد إدانة الاعتداء الذى وقع صباح اليوم فى مسجد الإمام على فى القديح. وأتوجه بأحر التعازى للمملكة العربية السعودية، وخصوصا لعائلات وأحباء ضحايا عملية العنف المروعة."

وأضاف أن الأعمال البربرية هذه لا مكان لها فى مجتمعاتنا، والمملكة المتحدة تقف إلى جانب السعودية فى هذا الوقت الصعب."

وكان التفجير قد وقع أثناء تأدية المصلين لصلاة الجمعة، قام به أحد الانتحاريين فجر نفسه وسطهم من خلال حزام ناسف يخفيه تحت ملابسه، وخلف التفجير عشرات القتلى والجرحى.
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مصر 365

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