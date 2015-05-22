مسؤولون أمريكيون: إيران شاركت فى القتال لاستعادة مصفاة "بيجى" بالعراق

قال مسؤولو دفاع أمريكيون أن إيران شاركت فى القتال لاستعادة مصفاة "بيجى" العراقية من أيدى مقاتلى الدولة الإسلامية.

وقال المسؤولون أن إيران ساهمت بأعداد مقاتلة صغيرة من ضمن ذلك أفراد من سلاح المدفعية وأسلحة ثقيلة أخرى لدعم القوات العراقية التى كانت تحاول استعادة السيطرة على المصفاة، وتحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هوياتهم كونهم غير مخولين مناقشة الموضوع علنا.

ولم يذكر الدور الإيرانى فى بيان عسكرى أمريكى صدر اليوم الجمعة والذى أكد ان قوات الأمن العراقية - بمساعدة الولايات المتحدة - تمكنت هذا الأسبوع من شق طريق برى الى مجمع المصفاة لتعزيز القوات العراقية المعزولة هناك ومدها بالتجهيزات.

واقتصر الدور الأمريكى فى بيجى على الغارات الجوية والاستطلاع الجوى.

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