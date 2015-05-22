الرئيس اليمنى يهنئ أبناء شعبه بالعيد الـ25 للبلاد

هنأ الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى أبناء الشعب اليمنى فى الداخل والخارج بمناسبة العيد الـ25 للجمهورية اليمنية الموافق اليوم 22 مايو من كل عام.

وأوضح الرئيس فى تهنئته التى نشرتها وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، مساء اليوم الجمعة، أن الاحتفال بالعيد الوطنى الـ25 لليمن، رغم كل الظروف يؤكد أن الشعب اليمنى بمختلف مكوناته وأطيافه السياسية والحزبية المتعددة ماضٍ فى الانتصار لإرادته فى تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطنى الشامل، ومؤتمر الرياض الذى اكتسب شرعية وطنية ودولية ومثل رسالة واضحة للعالم أجمع.

وتابع هادى: "برغم ما يتعرض له الوطن من انقلاب إلا أننا ماضون ومعنا كل الخيرين من الأشقاء والأصدقاء فى استعادة الدولة اليمنية وتثبيت ثقافة ونهج الحوار بديلاً عن الاحتراب والاقتتال".

وأشار إلى عدم سماحه لكائن من كان أن يحاول زعزعة أمن واستقرار ووحدة اليمن، وأن من يحاول أن يطال وينال من وحدة وأمن اليمن سيكون له الشعب بالمرصاد، كما ترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا وهم يدافعون عن الوطن وعن النساء والأطفال وعن مكتسبات الوطن من الأيادى الآثمة التى تمادت فى أعمالها الإجرامية والانتقامية بقتل وترويع المواطنين دون وجه حق، وتمنى الشفاء العاجل لكل الجرحى والمصابين، بحسب البيان.