أخبار عاجلة

هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. احتفالات أبناء الأقصر بمولد الشيخ محمد العشى

Google+ Print
احتفلت الطرق الصوفية والأهالى بقرية العشى شمال محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، بالليلة الختامية لمولد العارف بالله الشيخ محمد العشى، واتجه المواطنين إلى قرية العشى لحضور الاحتفالية والمباركة بالشيخ محمد العشى أحد أولياء الله الصالحين بمحافظة الأقصر.

وتجمهر الرجال والشباب والأطفال أمام الساحات وسباقات الخيول للاحتفال بالمولد مع أهالى قرية العشي، وانتشر الأطفال حول الألعاب الترفيهية و"المراجيح" فى هذا المولد، والتى ينتظرها الأطفال فى ذلك الوقت من كل عام.

وشهد مولد العشى الاحتفال بسباق الخيول أو "المرماح"، والذى بدأت فعالياته فى الصباح الباكر بمشاركة الخيالة والمتسابقين من جميع محافظات الجمهورية، وتم توزيع الجوائز على الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى.

ومن المقرر أن يخرج صباح غداً السبت، الآلاف من أهالى القرية لما يعرف بـ"الدورة"، حيث يجوب مقام الشيخ جميع أنحاء القرية وسط الأغانى التراثية والدينية المتعارف عليها فى مثل هذه المناسبات، كما هو الحال فى مولد سيدى أبو الحجاج الأقصرى، وباقى أولياء الله بمختلف أرجاء المحافظة.

احتفالات قرية العشى بمود الشيخ محمد العشى -اليوم السابع -5 -2015
>

احتفالات قرية العشى بمود الشيخ محمد العشى

احتفالات المواطنين بمولد الشيخ محمد العشى -اليوم السابع -5 -2015
>

احتفالات المواطنين بمولد الشيخ محمد العشى

احتفالات المواطنين بمولد العشى جنوب الأقصر -اليوم السابع -5 -2015
>

احتفالات المواطنين بمولد العشى جنوب الأقصر

الأطفال يشترون الألعاب خلال المولد -اليوم السابع -5 -2015
>

الأطفال يشترون الألعاب خلال المولد

الأطفال يلهون فى الألعاب بمولد الشيخ العشى -اليوم السابع -5 -2015
>

الأطفال يلهون فى الألعاب بمولد الشيخ العشى

الأهالى يحتفلون بمولد الشيخ العشى بالأقصر -اليوم السابع -5 -2015
>

الأهالى يحتفلون بمولد الشيخ العشى بالأقصر

البائعون يعرضون بضائعهم على المواطنين بالاحتفالية -اليوم السابع -5 -2015
>

البائعون يعرضون بضائعهم على المواطنين بالاحتفالية

بيع الحلويات باحتفالات مولد العشى -اليوم السابع -5 -2015
>

بيع الحلويات باحتفالات مولد العشى

طفلة تشترى الألعاب والهدايا خلال مولد الشيخ العشى -اليوم السابع -5 -2015
>

طفلة تشترى الألعاب والهدايا خلال مولد الشيخ العشى

مولد الشيخ محمد العشى بالأقصر -اليوم السابع -5 -2015
>

مولد الشيخ محمد العشى بالأقصر


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365