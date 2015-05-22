بالصور.. احتفالات أبناء الأقصر بمولد الشيخ محمد العشى

احتفلت الطرق الصوفية والأهالى بقرية العشى شمال محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، بالليلة الختامية لمولد العارف بالله الشيخ محمد العشى، واتجه المواطنين إلى قرية العشى لحضور الاحتفالية والمباركة بالشيخ محمد العشى أحد أولياء الله الصالحين بمحافظة الأقصر.

وتجمهر الرجال والشباب والأطفال أمام الساحات وسباقات الخيول للاحتفال بالمولد مع أهالى قرية العشي، وانتشر الأطفال حول الألعاب الترفيهية و"المراجيح" فى هذا المولد، والتى ينتظرها الأطفال فى ذلك الوقت من كل عام.

وشهد مولد العشى الاحتفال بسباق الخيول أو "المرماح"، والذى بدأت فعالياته فى الصباح الباكر بمشاركة الخيالة والمتسابقين من جميع محافظات الجمهورية، وتم توزيع الجوائز على الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى.

ومن المقرر أن يخرج صباح غداً السبت، الآلاف من أهالى القرية لما يعرف بـ"الدورة"، حيث يجوب مقام الشيخ جميع أنحاء القرية وسط الأغانى التراثية والدينية المتعارف عليها فى مثل هذه المناسبات، كما هو الحال فى مولد سيدى أبو الحجاج الأقصرى، وباقى أولياء الله بمختلف أرجاء المحافظة.



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احتفالات قرية العشى بمود الشيخ محمد العشى



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احتفالات المواطنين بمولد الشيخ محمد العشى



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احتفالات المواطنين بمولد العشى جنوب الأقصر



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الأطفال يشترون الألعاب خلال المولد



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الأطفال يلهون فى الألعاب بمولد الشيخ العشى



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الأهالى يحتفلون بمولد الشيخ العشى بالأقصر



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البائعون يعرضون بضائعهم على المواطنين بالاحتفالية



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بيع الحلويات باحتفالات مولد العشى



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طفلة تشترى الألعاب والهدايا خلال مولد الشيخ العشى



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مولد الشيخ محمد العشى بالأقصر